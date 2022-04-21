В России переделают старые Ту-214 в бизнес-джеты

газета.ру

Лизингодатель "Ростеха" "Ильюшин финанс ко" предложил переделать старые Ту-214, Ту-204–100 и Ту-204–300 в бизнес-джеты и продать лицам, чьи самолеты западного производства нельзя эксплуатировать из-за санкций.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госкомпании.

Возраст принадлежащих "Ильюшин финанс ко" трех Ту-214, двух Ту-204–100 и двух Ту-204–300, ранее принадлежавших Red Wings (входит в "Ростех"), "Владивосток-авиа" и "Трансаэро" (признаны банкротами), составляет от 12 до 16 лет.

Они хранятся у лизингодателя "Ростеха" в разукомплектованном состоянии.

По словам собеседника газеты, как минимум несколько из семи бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-борт.

Как пояснили газете в Объединенной авиастроительной корпорации, на восстановление летной годности и переделку самолетов может потребоваться около двух лет и от 1,5 млрд руб. до 3 млрд руб.

Сейчас резидент России не может купить бизнес-джет иностранного производства.

Эксперты, опрошенные газетой, отмечают чрезмерную дороговизну и экономическую нецелесообразность конвертации этих пассажирских самолетов в бизнес-джеты вместо того, чтобы заменить ими выпадающие из-за санкций Airbus 321 и Boeing-737.