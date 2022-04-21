Литовская Viči прекращает бизнес в России

Vičiūnai Group

Литовская группа компаний Vičiūnai Group, известная в Украине как производитель продуктов Viči, в начале марта приняла решение о прекращении ведения бизнеса в России и последовательно осуществляет план выхода из этой страны.

Об этом заявил руководитель группы компаний Vičiūnai Group Шарунас Матийошайтис, говорится в официальном пресс-релизе.

На данный момент остановлены все инвестиции в производство, логистику и торговлю, спонсорские и маркетинговые кампании, закупки сырья для завода в Калининградской области. Никакие продукты из России в ЕС не ввозились и не ввозятся.

В настоящее время производство ведется с использованием сырья, приобретенного еще до начала войны в Украине.

Прекращение бизнеса в России, переговоры о соглашениях с деловыми партнерами из западных стран и возврат инвестиций в Литву могут быть завершены в течение 3-4 месяцев.

"Может показаться, что прекратить бизнес – это как выключить электрический переключатель. Мы видим, что не только у нас, но и у всех крупных предприятий, объявивших о выходе из России, реальная работа, связанная с ним, занимает много времени и требует не одного месяца", – заявив Матийошайтис.

Параллельно ведутся переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в РФ.

Отмечается, что вся продукция, которая продается клиентам в Литве и других европейских странах, включая Украину, изготовлена в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не употребляют сырье ни русского, ни белорусского происхождения.

Также в середине марта компания сообщила, что во время российской атаки был взорван склад продукции Vičiūnai Group, было уничтожено 3,5 тис тонн пищевых продуктов. После разрушения этого склада раздача продовольствия осуществляется с других объектов предприятия, расположенных во Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Николаеве.

Экономическая правда