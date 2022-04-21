В РФ ожидают падения рынка такси на 10-20%

Объем российского рынка такси в 2022 году может сократиться на 10-20% – участники рынка видят риски в отливе водителей из стран СНГ, подорожании автомобилей, комплектующих к ним, ремонта и страхования.

Об этом пишет РБК.

Среди основных рисков для рынка такси не только падение доходов населения, но и высокая текучесть кадров, заявил руководитель департамента экономики и развития транспорта Аналитического центра при правительстве Сергей Караваев.

По его словам, в последние годы в отрасли наблюдался отток водителей из СНГ и приток местных жителей. Эта тенденция может продолжиться в 2022 году, считает он.

Замещение мигрантов российскими водителями будет недостаточным из-за большого спроса на услуги такси, заявил представитель сервиса "Максим".

Глава "Таксовичкофа" обратил внимание, что за последние два месяца прирост новых водителей в сервисе составил 12%. Представитель "Яндекс. Такси" заявил, что сервис и таксопарки тоже фиксируют приток водителей и их повышенный интерес к режиму самозанятых.

Средняя стоимость автомобилей на фоне санкций и приостановка работы нескольких автопроизводителей в России выросла как минимум вдвое, сообщил гендиректор "Таксовичкоф". Дороже всего обходится содержание, ремонт и страхование автопарка. Из-за подорожания будет расти доля российских автомобилей, а также снизится год допуска автомобилей, например, с 2015 по 2010 год, допустил представитель сервиса.

В 2021 году объем легального рынка такси в России достиг 820 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве.

По его данным, законно работающие водители заработали в сумме примерно 650 млрд, по 83 млрд заработали таксопарки и агрегаторы. Рынок нелегальных перевозок составил 157 миллиардов рублей.

Экономическая правда