Нацбанк Чехии отозвал лицензию у чешской "дочки" Сбербанка – СМИ

Нацбанк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ – чешской "дочки" Сбербанка. Решение еще не окончательное – банк может подать апелляцию.

Об этом сообщает чешское издание СTK.

По данным агентства, чешский регулятор отозвал лицензию на банковскую деятельность из-за ухудшения положения банка, проявившегося в резком отливе вкладов из-за войны Украины.

Центробанк Чехии не прокомментировал этот вопрос.

"В принципе, CNB не комментирует административные производства, которые еще не завершены. Учитывая это, CNB теперь никак не будет комментировать ваши вопросы", - сказала изданию директор по коммуникациям CNB. Маркета Фишерова.

Сбербанк, крупнейший российский банк, владеет чешским Sberbank CZ через австрийский Sberbank Europe. В начале марта Сбербанк заявил, что покидает Европу, ссылаясь на большой отток наличных денег из дочерних компаний и угрозу безопасности работников и имущества.

Ранее санкции против Сбербанка ввела Великобритания. Ограничения были наложены на сделки в фунтах стерлингов. Они также предусматривают блокировку его корреспондентских счетов. Из-за этого банк потерял возможность проводить платежи через Великобританию.

Лондонская фондовая биржа приостановила членство Sberbank CIB (UK).

Санкции против банка также были введены и в США, банк отрезали от американской финансовой системы.

Экономическая правда