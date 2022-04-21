Министр финансов Марченко: Россия – это болезнь мировой экономики

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В результате войны России в Украине замедляется рост мировой экономики и ускоряется инфляция.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на сессии G20 "Глобальная экономика и риски".

"Россия – это болезнь мировой экономики. Украина – это клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь. Иного решения не существует. В противном случае инфекция распространится на другие страны и начнется заражение", – заявил Марченко.

По его словам, война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряет инфляцию и снижает доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок по всему миру.

"Потери украинского сельскохозяйственного производства болезненно почувствуют за тысячи километров: от Северной Африки до Южной Америки. Страны с развитой экономикой уже страдают от кризиса", – сказал министр.

Марченко заявил, что война России против Украины – это еще один мировой кризис, нуждающийся в общем подходе – мир должен объединить усилия, чтобы остановить эту войну и помочь Украине.

Министр предложил странам направить часть специальных прав заимствований, полученных от МВФ, на финансирование дефицита бюджета Украины.

"Не все присутствующие на сессии являются государствами-донорами. Но все получили свою долю специальных прав заимствований от МВФ. И если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение", – сказал он.

Экономическая правда