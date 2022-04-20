США закрывают лазейки: вводят санкции против российской крипты и банка

Соединенные Штаты ввели новые санкции, которые должны ограничить возможность России обходить запреты – в список вошли российские майнеры криптовалюты, банк и сеть олигарха Константина Малофева.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Под новейшие ограничения при содействии уклонению от санкций вошли более 40 физических и юридических лиц во главе с русским олигархом Константином Малофеевым. В частности, запреты коснутся российской индустрии добычи (майнинга) криптовалюты, которая является третьей по величине в мире.

А именно, под полное замораживание активов в США попал Транскапиталбанк (ТКБ) – российский частный коммерческий банк, предлагавший нескольким банкам в Азии варианты уклонения от международных санкций.

Также под санкции попали компании, занимающиеся добычей криптовалют, чтобы не разрешить РФ обойти таким образом санкции. А именно, ограничения коснутся компании Битривер и ее десяти "дочек".

К примеру, TKB предложила своим клиентам возможность осуществлять транзакции через свою собственную банковскую систему TKB Business, местную альтернативу SWIFT.

Кроме того, США наложили санкции против сети олигарха Константина Малофеева, еще с 2014 года находящегося под санкциями за финансирование террористов на Востоке Украины. США налагают санкции на сеть Малофеева под названием Международное агентство суверенного развития (IASD). Она позиционирует себя как финансовый консалтинг, но на практике вместе с российским правительством ищет возможности ведения бизнеса для подсанкционных российских компаний.

Вместе с сетью под санкции попали топ-чиновники Агентства и его "дочек". В список попала также московская компания MarGlo, тоже связанная с Малофеевым, цель которой была оказывать финансовые услуги от имени подсанкционных компаний.

Другое крыло сети Малофеева – организация Царьград, задачей которой является распространение кремлевской пропаганды и дезинформации для российского правительства. Эта организация выступала посредником между пророссийскими политиками в ЕС и Кремлем. Она вместе со своим руководителем Павлом Кузьминым попала в новый санкционный список.

ООО "Аналитический центр Катехон" (Катехон), расположенное в Москве, тоже притворяется аналитическим центром для распространения антизападной и прокремлевской дезинформации и пропаганды, направленной на маргинальную аудиторию на Западе.