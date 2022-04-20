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В Центре Украины снова открываются заведения питания после деоккупации Севера

Среда, 20 апреля 2022, 21:38 - Дана Гордийчук
 
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Малые и средние заведения питания возобновляют работу в Украине, в частности, их количество стало активно расти после деоккупации Севера Украины в начале апреля.

Об этом говорится в исследовании ІТ-компании Poster, занимающейся автоматизацией заведений.

Так, в Киеве уже работает 40% малых и средних заведений по сравнению с довоенным показателем 23 февраля, в Киевской области – 41%. Для сравнения, в конце марта в Киеве было только 18% работающих заведений в Киевской области – 16%.

В целом количество открытых заведений возросло во всех регионах, кроме Востока страны. Лучше других восстановилась Закарпатская область, сегодня там работают 86% заведений от довоенного количества. В Хмельницкой – 83%, в Черновицкой – 81%, во Львовской – 79%.

 

Менее чем за месяц количество открытых заведений в Черниговской области выросло с 1% до 20%, в Сумской – с 16% до 49% клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Самая сложная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: там соответственно работают 9%, 5% и 0% заведений от количества, работавшего накануне войны.

Исследование охватывает более 9000 клиентов по всей стране.

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