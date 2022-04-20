Стало известно, когда заработает трастовый фонд солидарности с Украиной
Среда, 20 апреля 2022, 21:10 -
Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что трастовый фонд солидарности с Украиной приступит к работе 5 мая.
Его слова передает "Интерфакс-Украина".
"5 мая будет отправная точка этого трастового фонда, с международной конференции доноров. Она будет организована Польшей, Швецией и при поддержке Еврокомиссии, всех стран-членов, а также при поддержке многих международных действующих лиц", - заявил он.
По словам Шарль Мишеля, ЕС тесно работает с такими международными организациями, как МВФ и Всемирный банк, чтобы убедиться, что ЕС может мобилизовать средства на поддержку Украины.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"