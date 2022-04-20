Украина предложила план избавления ЕС от зависимости к российским энергоресурсам

Украина предложила комплексный подход к лишению Европейского Союза зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Среди шагов:

- замещение российских углеводородов поставками из других источников (увеличение использования сжиженного газа и поставок нефти танкерами);

- согласование 9-месячного срока отказа от российской нефти, который даст поставщикам из других стран возможность заключить контракты с европейскими клиентами и увеличить добычу;

– отказ от российского ядерного топлива.

В министерстве добавили, что к газу, который транспортируется в Европу по трубопроводам, можно применить так называемую "иранскую модель" санкций. Когда оплата за поставленный газ будет сохраняться на специальных европейских счетах, пока Россия не прекратит агрессию и не возместит причиненные потери.