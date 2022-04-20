Украина предложила план избавления ЕС от зависимости к российским энергоресурсам
Украина предложила комплексный подход к лишению Европейского Союза зависимости от российских энергоресурсов.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Среди шагов:
- замещение российских углеводородов поставками из других источников (увеличение использования сжиженного газа и поставок нефти танкерами);
- согласование 9-месячного срока отказа от российской нефти, который даст поставщикам из других стран возможность заключить контракты с европейскими клиентами и увеличить добычу;
– отказ от российского ядерного топлива.
В министерстве добавили, что к газу, который транспортируется в Европу по трубопроводам, можно применить так называемую "иранскую модель" санкций. Когда оплата за поставленный газ будет сохраняться на специальных европейских счетах, пока Россия не прекратит агрессию и не возместит причиненные потери.
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