Цены производителей промышленных товаров в Германии выросли на 30%

Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии в марте вырос на рекордные 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Financial Times.

Это самый высокий рост индекса за всю историю наблюдений с 1949 года. При этом в феврале индекс увеличился на 25,9%, в январе – на 25%. По сравнению с февралем в марте цены на сырье, материалы и товары промежуточного потребления увеличились на 4,9%.

Причиной такого стремительного роста цен, как отметили в ведомстве, является увеличение стоимости энергоносителей.

Так, в марте цены на них выросли на 83,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с февралем нынешнего года рост составил 10,4%.

Что касается стоимости природного газа, то он подорожал на 144,8% по сравнению с мартом 2021 года.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что значительное повышение устанавливаемых производителями цен на электроэнергию и продукты питания скажется и на потребителях. Отмечалось, что в среднем рост цен на продукты питания достиг 6,2%.