Аграриям впервые с начала войны разрешили поднять в воздух агродроны

В Киевской области аграриям впервые с начала войны разрешили поднять сельскохозяйственные дроны для сезонного внесения средств защиты растений.

Об этом сообщает Минагрополитики.

"В условиях военного состояния впервые удалось поднять в воздух сельскохозяйственные дроны для выполнения сезонного внесения СЗР на 130 га ягодных насаждений. Воздушные работы прошли в Киевской области, на территории, которая еще недавно была оккупирована.

При дефиците топливных ресурсов, пестицидов, рисков замены полей использование агродронов стало решением №1", - говорят в министерстве.

Там добавляют, что работа с агродронами в условиях войны состоит не только из факта выполнения внесения дроном СЗР, но в первую очередь по подготовке к этому процессу:

получение разрешений и согласование с военными подразделениями использования воздушного пространства для аграрных нужд;

получение разрешений на полеты и официальные распоряжения Министерства обороны Украины, любые несогласованные действия будут мгновенно расценены как враждебные, а соответственно - техника будет обезврежена ВСУ.

"Мы убеждены, что в будущем процесс внесения СЗР дронами будет проще и доступнее. Сейчас уже есть алгоритм сотрудничества с военными администрациями, ВСУ и документальным сопровождением", - заявил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Экономическая правда