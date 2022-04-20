В апреле экспорт российского угля на фоне санкций и эмбарго упал более чем на 20%

В апреле экспорт русского угля свалился более чем на 20%, а с начала года понижение составило 9%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

По словам директора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петра Бобылева, с начала года экспорт российского угля снизился на 9%.

"К сожалению, мы видим на сегодняшний день снижение объемов экспорта, особенно до конца марта и апреля цифра значимая - более 20%. С начала года это почти 9%", - взвыл Бобылев на круглом столе в Госдуме.

По словам чиновника, потребление угля на внутреннем рынке, напротив, возросло, особенно во второй ценовой зоне рынка электроэнергии (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.

"По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, до 19 млн тонн. Уменьшается добыча как коксующихся, так и энергетических марок.

С начала 2022 года Кузбасс добывал 57 млн ​​тонн против 58 млн тонн за январь-март 2021 года. Наиболее значительно сократились отгрузки железнодорожным транспортом в западном направлении – на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. В восточном направлении отгрузки выросли на 0,6 млн. тонн, до 14,1 млн тонн", - говорится в статье.

Из-за войны в Украине страны ЕС ввели эмбарго на импорт российского угля, разрешив поставки по ранее заключенным контрактам до 1 августа.

"На этом фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако сталкиваются с трудностями при оплате.

Так, по данным Platts, в апреле российские компании предлагали индийским покупателям уголь $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя), при этом дисконт в аналогичный австралийский уголь составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью предоставлять значительные скидки на продажу экспортных партий столкнулись российские нефтяные компании", - пишет газета.

Экономическая правда