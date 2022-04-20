Кабмин запустил процессы восстановления и демонтажа зданий, поврежденных в результате войны

Кабинет министров принял постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Правительство активно работает над тем, чтобы процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ, начался как можно скорее. Следовательно, на заседании Кабинета министров были приняты разработанные Минрегионом постановления, необходимые для организации работ и проведения демонтажа разрушенных зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

"Принятые постановления позволят принять обоснованные решения по восстановлению поврежденных объектов или их демонтажу, а также упростить процедуру экспертизы проектной документации и ускорить разработку проектов восстановления поврежденных объектов", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Экономическая правда