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Кабмин запустил процессы восстановления и демонтажа зданий, поврежденных в результате войны

Среда, 20 апреля 2022, 14:20 - Cергей Мельник

Кабинет министров принял постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Правительство активно работает над тем, чтобы процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ, начался как можно скорее. Следовательно, на заседании Кабинета министров были приняты разработанные Минрегионом постановления, необходимые для организации работ и проведения демонтажа разрушенных зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

"Принятые постановления позволят принять обоснованные решения по восстановлению поврежденных объектов или их демонтажу, а также упростить процедуру экспертизы проектной документации и ускорить разработку проектов восстановления поврежденных объектов", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Экономическая правда

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Минрегион строительство жилье война инфрастуктура
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