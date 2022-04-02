Оператор порта в Турции, где скрывается яхта Абрамовича, может нарушать британские санкции

Оператор портов, скрывающий яхту подсанкционного олигарха Романа Абрамовича, рискует нарушить санкции Великобритании.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, турецкий порот, в котором находится 140-метровая Solaris, находится под управлением лондонского холдинга Global Ports Holding.

Global Ports Holding является крупнейшим в мире оператором круизного порта, имеющим 22 терминала в 14 странах. В частности, док в Бодруме, куда на прошлой неделе прибыло 140-метровое судно Solaris. Хотя владельцем судна официально отмечается Beautiful Seascapes Limited, известно, что яхта на самом деле принадлежит Абрамовичу.

Эксперты говорят, что портовый оператор Лондона рискует нарушить санкции Британии, поскольку в турецком терминале, в котором он имеет контрольный пакет акций, находится яхта подсанкционного лица.

Юристы сказали, что компания, зарегистрированная в Великобритании, пойдет на значительный риск, если возьмет плату за размещение яхты, подозреваемого в принадлежности находящемуся под санкциями лицу.

Так, например, партнер юридической фирмы Kennedys Майкл Билту считает, что компания будет подвергаться санкциям Великобритании, даже если ее деятельность ведется в Турции.

Похожего мнения держится Джон Стрейндж, консультант Penningtons Manches Cooper. Он считает, что компании следует обратиться к британскому санкционному регулятору, если есть какие-либо сомнения в возможном нарушении закона.

Джеймс Яффа, основатель специализированной юридической фирмы для суперяхт Jaffa & Co, объяснил, что наказанием за нарушение санкций может быть заключение для руководителей и значительный штраф для компании.

Однако партнер Keystone Law Бенджамин Малтби считает, в противоположность тому, что Global Ports Holding не нарушает закон, поскольку недавний запрет на вход российских судов в британские порты не распространяется за пределами Великобритании.

Напоминаем:

Суперяхта Eclipse, связанная с российским миллиардером Романом Абрамовичем, во вторник пришвартовалась на турецком курорте Мармарис – днем раньше в Бодруме была найдена его яхта Solaris.