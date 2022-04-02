Оккупанты разрушили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

Российские оккупанты атаковали Кременчуг, в частности массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", – сообщил Лунин.

Пострадали несколько человек, получивших ожоги, но их жизни ничего не угрожает, добавил глава ОВА. Отмечается, что экологической катастрофы нет, и ГСЧС контролирует ситуацию.

Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но полностью контролируемая", – подчеркнул он.

Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") – крупнейший в Украине (и единственный) нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн. тонн. В компании 43,05% акций принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским.

Напоминаем:

Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, повреждена взлетная полоса аэропорта.

Сообщалось, что также продолжаются обстрелы Кременчуга: потерпела удары промышленная зона, был пожар.