В Луганской области возобновили газоснабжение для более 100 тысяч украинцев

Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортных систем Украины.

В ОГТС напомнили, что газопровод был поврежден вражеским обстрелом в пятницу, 1 апреля. Из-за этого несколько газораспределительных станций были полностью остановлены.

Еще ряд населенных пунктов получали газ по временной схеме из баллона.

Постоянный маршрут транспортировки газа восстановлен для части жителей Луганщины, которые получали газ по временной схеме.

"Ситуация с газоснабжением жителей Луганщины из-за боевых остается сложной, часть региона - без газоснабжения вследствие повреждения магистрального газопровода", - добавили в ОГТСУ и подчеркнули, что делают все возможное, чтобы возобновить подачу газа жителям Луганщины.

Напоминаем:

Под Северодонецком россияне в субботу перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся область без газа, сообщили в Луганской ОГА.