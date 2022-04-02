Укртелеком возобновил работу по всей Украине, кроме Луганской области

В пятницу специалисты Укртелекома возобновили поврежденные магистральные линии и предоставление услуг в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

В настоящее время услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской области. Продолжается поиск возможностей для возобновления телекоммуникационных услуг.

Госспецсвязи отмечает, что ситуация с покрытием мобильными операторами территории Украины за предыдущие сутки не претерпела значительных изменений.

В субботу наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Киевская, Черниговская области. В то же время операторы начали работы по восстановлению связи в населенных пунктах Киевщины, освобожденных от оккупантов. Vodafone запустил вблизи населенных пунктов Ирпень и Романовку первую базовую станцию, работающую благодаря оборудованию Starlink компании SpaceX.

В четверг сообщалось, что сеть претерпела перебои с предоставлением интернет-услуг для части абонентов. В тот же день Укртелеком сообщил, что сеть была восстановлена, но услуги были временно недоступны в Мелитополе, а в целом в Запорожской области работало 70% узлов.

Также предоставление услуг было прервано в Черниговской области, где возникла проблема с электропитанием сетевого оборудования и в Луганской области.