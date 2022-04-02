АЛЛО уволила половину сотрудников, но держится

Маркетплейс АЛЛО сообщает о существенных проблемах, в частности говориться о массовых сокращениях, потере активов, падении маржи и сложностях с арендой. Однако компания постепенно адаптируется к работе в новых условиях.

Об этом в соцсетях сообщил глава ее правления Дмитрий Деревицкий.

Он обозначил такие трудности компании: увольнение более половины сотрудников, потеря активов, так как часть магазинов разграблена или уничтожена снарядами, падение маржи по товарам собственного импорта и давление от части арендодателей, которые требуют оплату за открытые магазины в обычном размере.

По его словам, несмотря на значительные убытки, компания адаптируется к работе в новых условиях.

Так, выплачивается материальная помощь сотрудникам, произведен релокейт складов, постепенно открываются магазины, а также возобновилась работа маркетплейса и импорт товаров.