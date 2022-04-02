Регионам РФ не хватает денег платить по кредитам
В Госдуму РФ внесли законопроект, который дает Минфину возможность выделить регионам деньги на погашение долгов по облигациям и банковским кредитам, а также предоставляет отсрочку по реструктурированным бюджетным кредитам.
Об этом сообщает Коммерсант.
Сообщается, что суммы выделяемых средств будет на уровне 255 млрд руб (по ставке 0,1% годовых). И она будет распределена на 78 регионам из 85, подпадающим под критерии законопроекта.
По данным Минфина, общий объем госдолга регионов на 1 марта 2022 года составлял 2,474 трлн руб.
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