Wizz Air не будет летать в РФ

Все рейсы авиакомпании Wizz Air в/из РФ будут отменены по полному расписанию летнего сезона, то есть до 30 октября.

Об этом сообщается в соцсетях компании.

Авиабилеты удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будут соответствующие объявления.