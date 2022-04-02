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Укр / Рус

Wizz Air не будет летать в РФ

Суббота, 2 апреля 2022, 12:30 - Илья Колдомасов

Все рейсы авиакомпании Wizz Air в/из РФ будут отменены по полному расписанию летнего сезона, то есть до 30 октября.

Об этом сообщается в соцсетях компании.

Авиабилеты удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будут соответствующие объявления.

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