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Укрзализныця будет возить посылки Укрпочты

Суббота, 2 апреля 2022, 11:29
 
Igor smelyansky

Укрзализныця и Укрпочта договорились о перевозке посылок в поездах. Первая партия посылок из Львова в Киев уже отправлена.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

По его словам, частные логические компании не едут куда опасно и невыгодно, поэтому именно на Укрзалізницю и Укрпочту компании ложится эта ответственность.

Он добавил, что ранее такие перевозки уже производились, последний вагон отправился 21 год тому назад, но по непонятным причинам такая связка госкомпаний перестала работать.

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Укрзализныця Укрпочта
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