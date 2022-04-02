Укрзализныця будет возить посылки Укрпочты

Igor smelyansky

Укрзализныця и Укрпочта договорились о перевозке посылок в поездах. Первая партия посылок из Львова в Киев уже отправлена.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

По его словам, частные логические компании не едут куда опасно и невыгодно, поэтому именно на Укрзалізницю и Укрпочту компании ложится эта ответственность.

Он добавил, что ранее такие перевозки уже производились, последний вагон отправился 21 год тому назад, но по непонятным причинам такая связка госкомпаний перестала работать.