Федоров рассказал о новых санкциях, которые ввели технологические компании против России
Суббота, 2 апреля 2022, 09:44
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых санкциях технологических компаний против РФ. В частности, речь идет о блокировке важных сервисов и прекращении поставках товаров.
Об этом он сообщил в соцсетях.
- Logitech International S.A. останавливает поставки в РФ. Это швейцарская компания, изготовитель компьютерной периферии, девайсов для геймеров.
- Recruit Group, кадровая компания ограничила деятельность своей системы вакансий Indeed на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций.
- Automatic Data Processing прекратила продажи в РФ. Это американская компания, являющаяся поставщиком ПО и услуг для управления человеческими ресурсами.
- Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с "Аэрофлотом". Теперь РФ лишена системы бронирований авиабилетов, отелей, круизных туров, проката автомобилей.
- Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
- Nintendo Company Limited прекратил поставки консолей в Россию. Также платежный сервис Nintendo eShop приостановил обработку платежей в рублях.
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