Федоров рассказал о новых санкциях, которые ввели технологические компании против России

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых санкциях технологических компаний против РФ. В частности, речь идет о блокировке важных сервисов и прекращении поставках товаров.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Logitech International S.A. останавливает поставки в РФ. Это швейцарская компания, изготовитель компьютерной периферии, девайсов для геймеров.

Recruit Group , кадровая компания ограничила деятельность своей системы вакансий Indeed на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций.

Automatic Data Processing прекратила продажи в РФ. Это американская компания, являющаяся поставщиком ПО и услуг для управления человеческими ресурсами.

Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с "Аэрофлотом". Теперь РФ лишена системы бронирований авиабилетов, отелей, круизных туров, проката автомобилей.

Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.