Для похищенных украинцев Vodafone сделал звонки в посольства бесплатными
Суббота, 2 апреля 2022, 09:00
Мобильный оператор Vodafone обеспечил для принудительно вывезенных украинцев возможность бесплатно позвонить по номерам украинских посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании
Также Vodafone предоставляет своим абонентам, оказавшимся на территории России и Беларуси, ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и в стране пребывания, а также 30 исходящих SMS.
Всем украинцам, оказавшимся на территории страны-агрессора после начала войны, поступят SMS с прямыми контактами украинских посольств в ближайших странах.
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