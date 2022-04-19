Стало известно, какие данные должны скрывать российские банки

Российские банки временно не должны раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, управлению рисками и капиталом, данные об инструментах капитала.

Такое решение принял местный центробанк, передает Интерфакс.

Эта ограничение касается отчетности начиная от 31 декабря 2021 года и заканчивая отчетностью за 30 сентября 2022 года. ЦБ также на своем сайте не будет публиковать формы отчетности банков за все отчетные даты до 1 октября 2022 года.

Напоминаем:

Ранее ЦБ РФ принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности банками. Начиная с отчетности за февраль 2022 года кредитные организации не должны публиковать финансовую отчетность.