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Первый банк начинает выплаты гарантированного возмещения удаленно

Вторник, 19 апреля 2022, 21:08 - Илья Колдомасов

Вкладчики ликвидируемых банков смогут получать гарантированное возмещение удаленно, не посещая отделения банков-агентов.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

С 19 апреля ПриватБанк начинает выплаты возмещений вкладчикам без их личного присутствия в учреждении банка (online). Это первый банк-агент, реализовавший инициативу. Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом финучреждения и пройти идентификацию.

В фонде заявили, что есть вероятность, что такой "пилотный проект" заработает еще в двух банках.

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Приватбанк
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