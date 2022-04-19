Первый банк начинает выплаты гарантированного возмещения удаленно
Вторник, 19 апреля 2022, 21:08 -
Вкладчики ликвидируемых банков смогут получать гарантированное возмещение удаленно, не посещая отделения банков-агентов.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.
С 19 апреля ПриватБанк начинает выплаты возмещений вкладчикам без их личного присутствия в учреждении банка (online). Это первый банк-агент, реализовавший инициативу. Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом финучреждения и пройти идентификацию.
В фонде заявили, что есть вероятность, что такой "пилотный проект" заработает еще в двух банках.
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