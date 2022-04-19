Субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически

Правительство приняло решение, обеспечивающее автоматическое переназначение жилищных субсидий в регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна.

Она заявила, что такое переназначение будет происходить с мая текущего года для всех получателей, получавших ее в отопительном периоде 2021/22 годов. Переназначение будет производиться на основании информации, имеющейся в органах соцзащиты с обновлением данных о доходах лиц ПФУ и ГНС.

Кроме этого субсидию назначат людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.

А получателям из регионов, в которых временно не работают органы соцзащиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотапливаемого сезона.

Он будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учетом фактических данных 2021 о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре, как наиболее показательном месяце неотапливаемого сезона.

Также в таких регионах субсидию назначат с начала сезона, вне зависимости от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.