Российский банкир Тиньков: Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании

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Российский бизнесмен Олег Тиньков назвал войну в Украине "безумной", заявив, что не знает ни одного человека, который получал бы от нее выгоду.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия… Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества", – написал Тиньков.

По его словам, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании. Тиньков считает, что 90% населения страны выступает против войны, а букву Z в ее поддержку "рисуют только дебилы".

Он призвал "коллективный Запад" дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить свое лицо" и остановить массовое убийство.

По подсчетам Forbes, состояние Тинькова в 2021 году оценивалось в 4,7 миллиарда долларов.

После начала войны с Украиной оно сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером.

Экономическая правда