В Украине продолжает работать 90% предприятий

После 50 дней войны 41% компаний полностью работает, 50% компаний продолжают частично работать.

Об этом говорится в результатах опроса "Ведение бизнеса во время войны в Украине. Неделя 8", сообщает Американская торговая палата.

29% компаний-членов провели релокацию внутри Украины и 19% провели релокацию за пределы Украины. 15% пришлось закрыть офисы в некоторых регионах, 2% полностью прекратить деятельность.

52% отметили, что им пришлось изменить бизнес-модели, 40% – осуществили сокращение издержек, 20% – запустили новые бизнес-направления или услуги. 17% – взяли проекты из офисов компании в других странах, 13% – провели поиск новых клиентов за пределами Украины, 9% – провели поиск финансирования в других странах.

2% компаний пришлось реализовать активы. Только 17% компаний не претерпели изменений.

20% представителей бизнес-сообщества отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компании имеют незначительные повреждения, 3% имеют неисправимые повреждения, 3% до сих пор под оккупацией, остальные 3% до сих пор не имеют информации о повреждениях. 57% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений во время войны.

В опросе, который проводился с 11 по 18 апреля 2022 года, приняли участие 103 руководителя и топ-менеджеры компаний-членов Палаты. 71% респондентов опроса – это руководители компаний.

Экономическая правда