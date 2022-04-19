В Украине смогут производить мРНК вакцины: ВООЗ передаст технологию

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Всемирная Организация Здравоохранения предоставит "Дарнице" технологию производства мРНК вакцин, благодаря чему компания планирует наладить их выпуск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что сейчас в Украине не производятся вакцины ни от одной болезни, поэтому получение технологий является важным событием в этом направлении.

Так, с апреля 2022 Украина присоединилась к списку стран, которые получили поддержку от глобального центра Организации по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК. По результатам конкурса, команда "Дарницы" пройдет подготовку по трансферу технологий на базе тренинговых центров ВОЗ.

Технологии синтетической мРНК были начаты еще в 1970-х годах, но до начала пандемии COVID-19 такие вакцины не были общеизвестными. Одни из самых популярных вакцин от COVID-19, Pfizer-BioNTech и Moderna являются мРНК-вакцинами.

Кроме того, на основе мРНК-технологии в мире ведутся исследования вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Напоминаем:

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство орального противоковидного препарата Pfizer.