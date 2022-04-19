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Как будут работать система электронных платежей и банки 25 апреля – разъяснение НБУ

Вторник, 19 апреля 2022, 17:55

Понедельник 25 апреля является рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

"В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", – объясняет Нацбанк.

Праздничный день Пасха, приходящийся на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится, соответственно понедельник 25 апреля 2022 является рабочим днем, в частности для банковской системы, добавили в регуляторе.

Межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно с датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Там напомнили, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Экономическая правда

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НБУ банки
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