Укрпошта возобновляет полноценную работу на Черниговщине

После освобождения Черниговской области Укрпошта возобновляет работу 102 отделений.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Теперь жители области снова имеют возможность отправить и получить отправку. До этого операторы и почтальоны выплачивали только пенсии и социальные пособия, принимали оплату коммунальных услуг, где было возможно.

"Ежедневно около 100 стационарных и передвижных отделений предоставляют все основные финансовые и почтовые услуги. Через несколько недель их количество планируется увеличить до 200 отделений.

Сначала начали работать отделения в Срибнянском, Прилуцком, Коропском, позже – в Нежинском и Черниговском районах", – говорится в сообщении.

В Чернигове полностью возобновило работу 10 отделений, а в ближайшее время еще 8 заработает после обновления интернета.

Все села и населенные пункты, где отделения повреждены во время боевых действий, обеспечивают всеми необходимыми услугами передвижные отделения, 70% которых уже доставляют жителям пенсии и социальные пособия, принимают платежи, доставляют посылки, продукты, лекарства и т.д.

Информация о работе отделений Укрпочты ежедневно обновляется на официальном сайте Укрпочты. Более подробно о работе отделений в конкретном населенном пункте и их графике работы можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда