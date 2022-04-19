МВФ: ВВП Украины упадет на 35% в этом году, России – всего на 8,5%

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, никаких других прогнозов фонд дать не может из-за чрезвычайной нестабильности событий.

Об этом идет речь в отчете World Economic Outlook от МВФ.

Фонд также закладывает в свои прогнозы побочные эффекты из-за российского вторжения в Украину в масштабах мира из-за негативного влияния на товарные рынки, торговлю и финансовые каналы.

Для Украины все прогнозы на 2022-2027 гг., кроме реального ВВП на 2022 год, не рассчитывают из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности, пишет Фонд.

"Хотя точных измерений вреда украинской экономике получить невозможно, война приведет к очень сильному спаду. Ожидается, что в 2022 году экономика Украины сократится на 35%, - объясняют в МВФ.

Фонд отмечает, что "даже если война скоро закончится, потери людей, уничтожение физического капитала и переселенных граждан будут серьезно препятствовать хозяйственной деятельности на многие годы вперед".

При этом ВВП России упадет всего на 8,5% в 2022 году, и дальше сократится на 2,3% в 2023 году. Инфляцию в стране-агрессоре прогнозируют на уровне 21,3% и 14,3% соответственно.

Безработица в РФ вырастет до 9,3% против 4,8% в 2021 году.

Напоминаем:

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом, считают во Всемирном банке.