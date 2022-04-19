Евросоюз планирует создать трастовый фонд для восстановления Украины

Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Европейский Союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фонд будет создан по образцу европейского Covid-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

Пока неизвестно, как именно будут распределяться кредитные средства.

Источники издания подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается.

Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению.

В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.

Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.

Еврокомиссия также рассматривает вопрос о расширении гарантий для помощи компаниям, в частности аграрным.