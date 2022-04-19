Четыре американских инвестбанка снизили прогнозы роста ВВП Китая

UBS Group, Barclays, Standard Chartered и Bank of America снизили свои прогнозы экономического роста Китая на 2022 год, поскольку страна придерживается жестких ограничений в связи с COVID-19.

Об этом пишет Bloomberg.

UBS понизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта до 4,2% с 5% "в свете усиления понижательного давления на экономику", говорится в отчете для клиентов. В тот же день экономисты Barclays снизили свою оценку на 20 базисных пунктов до 4,3%, "ожидая, что сбои Covid будут продолжительными".

Bank of America сократил свой прогноз роста на весь год до 4,2% с 4,8%, при этом основные опасения связаны с нарушениями контроля Covid. Standard Chartered также понизил свой прогноз до 5% с 5,3% в отчете, в котором говорится о "растущих потерях" из-за блокировок.