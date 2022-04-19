"Нова пошта" возобновляет работу в Ирпене и Буче

"Нова пошта" возобновила курьерскую доставку и забор посылок в Буче, Ирпене, Гостомеле и Макарове.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Жители Бучи, Ирпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова и Макаровского района могут воспользоваться услугой курьерского забора и доставки "Новой почты" и заказывать необходимые вещи через интернет-магазины", – говорится в сообщении.

Курьера на забор товара можно вызвать в удобное место, а получатель посылки сможет получить ее в отделении, почтомате или по адресу.

Услугу по вызову курьера можно оформить с 10 до 16 часов ежедневно. Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.

Тариф на курьерскую доставку остается таким же: +30 гривен к тарифу доставки в отделение (для посылок до 30 кг). Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных.

Курьерская доставка не будет работать в комендантский час; во время объявления воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие; время доставки может смещаться в сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

В настоящее время в Украине работает 4300 отделений "Новой почты", 7600 почтоматов и доступна курьерская доставка в 6200 населенных пунктах Украины.

Экономическая правда