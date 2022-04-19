Путин планирует новую встречу с крупным бизнесом, предыдущая стала поводом для санкций – Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин намерен 20 апреля встретиться с собственниками и руководителями крупного российского бизнеса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, никакой повестки дня не объявляли.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и дальше будет проводить встречи с представителями разных отраслей промышленности.

"В понедельник Путин заявил чиновникам, что "экономический блицкриг" Запада не сработал, а их санкции провалились", - напоминает агентство.

Bloomberg отмечает, что Путин собирал ведущих представителей российского бизнеса 24 февраля – в день, когда РФ начала вторжение в Украину.

Та транслировавшаяся по телевидению встреча была использована ЕС как повод для введения санкций против нескольких российских бизнесменов, поскольку показала их близость к Путину, пишет агентство.

Во встрече с Путиным в Кремле приняли участие 37 бизнесменов и топ-менеджеров частных и госкомпаний.

Среди них миллиардеры Петр Авен, Вагит Алекперов, Андрей Бокарев, Владимир Евтушенков, Михаил Гуцериев, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский, Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов и Владимир Потанин.

От частного бизнеса также были управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, гендиректор Ozon Александр Шульгин и гендиректор VK Владимир Кириенко.

Госкомпании и банки на встрече представляли Герман Греф ("Сбер"), Андрей Костин (ВТБ), Андрей Акимов (Газпромбанк), Игорь Сечин ("Роснефть") и Алексей Миллер ("Газпром"). Все они в результате попали в санкционные списки.

Экономическая правда