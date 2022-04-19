Туристический поток россиян в оккупированный Крым снизился почти вполовину

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Запрет на авиаперелеты в Крым и опасения туристов из-за "террористической опасности" привели к снижению спроса среди россиян на 30–45% на май.

Об этом пишет "Коммерсант".

Крым впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных внутренних курортов на майские праздники. Продажи туров на полуостров фактически остановились, говорят в туристических компаниях.

Основной причиной снижения спроса участники рынка называют действующий с 24 февраля из-за войны в Украине запрет на авиасообщение с оккупированным Симферополем.

Росавиация неоднократно продлевала запрет, в последний раз — до 25 апреля. Источник издания сомневается в скором открытии авиасообщения с Крымом, считая, что облететь потенциально опасную зону сейчас в принципе невозможно.

Резкое падение спроса на Крым фиксируют и системы бронирования. По подсчетам Tvil.ru, направление в марте–апреле формирует 18% против обычных 70–75%. Директор по развитию сервиса Оксана Шустикова связывает это с транспортными проблемами: места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировочными, большинство туристов не знают, как добраться до полуострова.

"Власти Крыма рассчитывают в этом году принять около 10 млн человек, но реально речь скорее пойдет о 6-6,5 млн",— отмечает один из собеседников издания.