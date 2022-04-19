Назад в 90-ые: в России возобновят производство автомобилей класса Евро-0

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Российское правительство временно разрешит производство автомобилей всех экологических классов, включая Евро-0. Согласно действующему техническому регламенту, машины должны соответствовать Евро-5 и выше.

Об этом пишет "Коммерсант".

Действие постановления о "правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период" распространяется только на крупные отечественные автомобильные концерны, в которых работают более пяти тысяч сотрудников.

Предусматривается, что для легковых, а также для малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым, в том числе Евро-0.

Для легких коммерческих машин и грузовиков с дизельными двигателями – выше класса Евро-1 (класса ниже не существует), в случае с двигателями, работающими на газу, – Евро-3.

При этом в постановлении указано, что использование каталитических нейтрализаторов, которые снижают выбросы, обязательно в случае, если это предусмотрено конструкцией автомобиля.

Действующий техрегламент Таможенного союза предусматривает, что все производящиеся для рынка автомобили должны соответствовать классу Евро-5 и выше. Однако в связи с тем, что компания Bosch остановила поставки систем управления двигателями, которые в том числе регулируют мощность и уровень выбросов, с этим возникали проблемы.

Источник издания отметил, что автоконцерны уже собрали около пяти тысяч машин, которые они не могут реализовать из-за их несоответствия регламенту.

Европа, США и Япония отменили выпуск автомобилей класса Евро-0 с 1992 года, Евро-1 – с 1995-го. Россия ввела стандарт Евро-2 в 2002 году.