Samsung будет бесплатно вывозить на ремонт гаджеты украинцев
Корейский техногигант Samsung Electronics предложил бесплатные услуги по вывозу для ремонта гаджетов для клиентов в разрушенной войной Украине.
Об этом пишет The Korea Herald.
По словам украинского подразделения Samsung, корейский технологический гигант заберет мобильные устройства для ремонта у клиентов, проживающих в районах, где его сервисные центры не могут работать, а затем доставит их домой.
"Все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и умные часы, подлежат услуге вывоза на ремонт, при этом все расходы покрывает компания.
Для создания новой услуги компания заявила, что объединилась с местной логистической фирмой "Новая почта", пообещав продолжать поддержку клиентов", - пишет издание.
В прошлом месяце Samsung объявила о планах пожертвовать 6 миллионов долларов гуманитарной помощи украинским беженцам.
После вторжения РФ в Украину Samsung приостановил поставки новых продуктов в Россию с 5 марта. В России компания является крупнейшим производителем смартфонов с долей рынка более 30%.
Экономическая правда
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