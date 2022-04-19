Samsung будет бесплатно вывозить на ремонт гаджеты украинцев

Корейский техногигант Samsung Electronics предложил бесплатные услуги по вывозу для ремонта гаджетов для клиентов в разрушенной войной Украине.

Об этом пишет The Korea Herald.

По словам украинского подразделения Samsung, корейский технологический гигант заберет мобильные устройства для ремонта у клиентов, проживающих в районах, где его сервисные центры не могут работать, а затем доставит их домой.

"Все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и умные часы, подлежат услуге вывоза на ремонт, при этом все расходы покрывает компания.

Для создания новой услуги компания заявила, что объединилась с местной логистической фирмой "Новая почта", пообещав продолжать поддержку клиентов", - пишет издание.

В прошлом месяце Samsung объявила о планах пожертвовать 6 миллионов долларов гуманитарной помощи украинским беженцам.

После вторжения РФ в Украину Samsung приостановил поставки новых продуктов в Россию с 5 марта. В России компания является крупнейшим производителем смартфонов с долей рынка более 30%.

Экономическая правда