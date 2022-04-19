Франция не нуждается в российском газе – Макрон

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Эммануэль Макрон убеждает, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ.

Такое заявление президент Франции сделал во время интервью телеканалу France 5.

Макрон также опровергает информацию, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть.

Он утверждает, что европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы "ослабить способность Москвы" продолжать войну.

Он отмечает, что Франция не зависит от поставок российского газа, поэтому блокировкой эмбарго занимается другая страна. Однако французский президент добавляет - "европейский рынок взаимосвязан" и в целом "Европа зависит от российского газа".

Президент Франции также отказался установить красные линии для возможного применения химического оружия, поскольку "мы должны измерить последствия", которые это будет иметь.

Напомним, ранее Макрон заявил, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным остановился после того, как в Украине были обнаружены массовые убийства.

"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приобрела другой оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал с ним напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", - заявил он.

А после обнародования информации о зверствах в Буче Макрон выступил за усиление санкций против России и "введение ограничений на импорт российской нефти и угля".

"Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией", в "ближайшие дни", добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах по "углю и нефти".

Европейская правда