Открылся временный мост для автомобильного сообщения между Киевом и Житомиром

В Киевской области открыли временный мост через реку Ирпень в селе Стоянка. Переправ позволит восстановить "более-менее нормальное" автомобильное сообщение между Киевом и Житомиром.

Об этом говорится на Правительственном портале

Мост находится на трассе М-06 Киев – Чоп и предназначен для легковых и малогрузовых автомобилей. А для грузовиков предусмотрен объезд через населенные пункты Гореничи и Белогородка

"Это временное решение, параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - резюмировали в сообщении.

Напоминаем:

Ранее глава Киевской областной военной администрации заявлял, что в ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир, которое было заблокировано из-за российской оккупации ряда населенных пунктов.