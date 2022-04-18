Открылся временный мост для автомобильного сообщения между Киевом и Житомиром
В Киевской области открыли временный мост через реку Ирпень в селе Стоянка. Переправ позволит восстановить "более-менее нормальное" автомобильное сообщение между Киевом и Житомиром.
Об этом говорится на Правительственном портале
Мост находится на трассе М-06 Киев – Чоп и предназначен для легковых и малогрузовых автомобилей. А для грузовиков предусмотрен объезд через населенные пункты Гореничи и Белогородка
"Это временное решение, параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - резюмировали в сообщении.
Напоминаем:
Ранее глава Киевской областной военной администрации заявлял, что в ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир, которое было заблокировано из-за российской оккупации ряда населенных пунктов.
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