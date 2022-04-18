В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода

Все сообщения общедоступных каналов в Telegram на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию.

Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

Он отметил, что в новом обновлении соцсети есть большего количества языков в для переводов сообщений (чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в "Настройки" - "Языки").

По его словам, Telegram стал основным источником информации из Украины и он надеется, что предоставляемые инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней.

Напоминаем:

Ряд миллиардеров, "связанных с РФ", очень не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ, акцентируя внимание на иностранном гражданстве: в последние месяцы эта тенденция растет. В частности, об этом попросили представители основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.