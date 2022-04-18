Минэнерго упростило условия аккредитации участников электронных аукционов
Министерство энергетики упростило условия аккредитации участников электронных аукционов на Украинской энергетической бирже во время войны.
Об этом говорится в соцсетях ведомства.
В частности, разрешили участникам предоставлять в электронном формате выписки из Единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, актуальных на день представления без ограничения срока их формирования.
А также отсрочить для участников аукционов предоставление заверенных бумажных копий или оригиналов необходимых документов.
Напоминаем:
С первых дней войны от торгов и членства на бирже были отстранены компании, связанные с Россией и Беларусью. Проверка продолжается, формируются списки и компаний, имеющих косвенное отношение к агрессорам.
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