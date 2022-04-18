Минэнерго упростило условия аккредитации участников электронных аукционов

Министерство энергетики упростило условия аккредитации участников электронных аукционов на Украинской энергетической бирже во время войны.

Об этом говорится в соцсетях ведомства.

В частности, разрешили участникам предоставлять в электронном формате выписки из Единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, актуальных на день представления без ограничения срока их формирования.

А также отсрочить для участников аукционов предоставление заверенных бумажных копий или оригиналов необходимых документов.

Напоминаем:

С первых дней войны от торгов и членства на бирже были отстранены компании, связанные с Россией и Беларусью. Проверка продолжается, формируются списки и компаний, имеющих косвенное отношение к агрессорам.