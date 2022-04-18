Потребители Нафтогаза сократили использование газа на 8%

Потребители "Нафтогаз Трейдинг" за сутки сократили использование природного газа на 8%. Уменьшение потребления произошло по всем категориям, кроме индустрии.

Об этом говорится на правительственном портале.

Там также добавили, что из-за повреждений газовой инфраструктуры отключенными остаются 39 ГРС в шести регионах Украины. При этом свыше 60% отключенных ГРС приходятся на Донецкую, Луганскую области - регионы, которые в настоящее время страдают от военной агрессии.

"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - резюмировали там.