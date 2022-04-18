В Беларуси сообщили о сокращении ВВП

Белорусский статистический комитет заявил, что объем ВВП в I квартале 2022 года в текущих ценах составил 99,6% к аналогичному периоду 2021. Что означает падение на 0,4%.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Там также отметили, что ВВП в белорусских рублях составил 42,6 млрд.

Напоминаем:

В 2021 году ВВП Беларуси вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году. Целевой прогноз белорусских властей предусматривает рост ВВП в 2022 году на 2,9%, консервативный сценарий (положен в основу бюджета) - рост на 0,7%.