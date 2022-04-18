Индекс Мосбиржи обновил минимум с начала войны

Индекс МосБиржи на закрытие торгов 18 апреля обновил минимум с 24 февраля, когда началась война России против Украины.

Об этом передает Интерфакс.

Издание отмечает, что рынок акций РФ начал неделю со снижения на ожиданиях введения дальнейших антироссийских санкций Запада, несмотря на подорожавшие нефть и металлы.

А сопутствующий индекс РТС опустился ниже 930 пунктов, что является минимумом с конца марта.

Напоминаем:

После рекордного обвала после начала боевых действий РФ против Украины торги на Мосбирже продолжительно время не проводились. После открытия акции некоторый компаний показывали рост, однако это не является релевантным показателем.

Так как на рынке действуют жесткие ограничения, из за которых происходят лишь ограниченные операции, что не может показать реального положения в российской экономики и финансовом рынке.