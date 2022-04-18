ПриватБанк: увеличилось количество оплат картой
Понедельник, 18 апреля 2022, 20:33 -
По данным ПриватБанка, в марте украинцы чаще оплачивали покупки картами. А количество оплат на один POS-терминал выросло на 7,8% по отношению к довоенному периоду.
Об этом сообщил представитель финучреждения в соцсетях.
Общие объемы оплаты картами и цифровыми кошельками через сеть POS-терминалов ПриватБанка по сравнению с довоенным периодом почти не изменились – 32,5 млрд. В марте принимали к оплате платежные карты более 146 тыс POS-терминалов ПриватБанка.
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