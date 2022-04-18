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За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда

Понедельник, 18 апреля 2022, 19:40 - Cергей Мельник

За неделю с 11 по 17 апреля в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 735 льготных займов на общую сумму 2,77 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За прошлую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 735 льготных кредитов на общую сумму 2,77 млрд грн. Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 18 апреля получили от банков 36 948 кредитов на общую сумму 96,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" внесены изменения.

Они предусматривают существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.

Экономическая правда

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кредиты бизнес предпринимательство
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