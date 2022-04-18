В Швейцарии поддержат население из-за роста цен на энергоносители

В правительстве Швейцарии обсуждают меры по поддержке домохозяйств в связи с ростом цен на энергоносители.

Об этом сообщает Swiss Info.

Для этого создали специальную рабочую группу во главе с министром финансов и начали переговоры со всеми кантонами. "Мы очень внимательно следим за ситуацией, чтобы выяснить, нужна ли поддержка для смягчения экономических проблем", - отметила министр энергетики Симонетта Соммаруга.

Тарифы в Швейцарии устанавливаются ежегодно. В следующий раз это произойдет осенью, и в правительстве хотят рассчитать, насколько они могут повыситься, и в этой связи нужна помощь по крайней мере для наиболее уязвимых категорий.

По словам министра, установление предельного тарифа, как это сделала Франция, обсуждать не будут, потому что в Швейцарии более 600 поставщиков, и у каждого собственная тарифная сетка.

Европейская правда