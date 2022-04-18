Toyota приостановит производство на девяти заводах в Японии
Компания Toyota в мае будет вынуждена остановить выпуск машин на несколько дней на 9 из 14 заводах в Японии из-за нехватки компонентов на фоне новой волны COVID-19.
Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Согласно изначальному плану, Toyota должна была выпустить в мае около 750 тысяч автомобилей, из которых 200 тысяч предназначалось для домашнего рынка и примерно 550 тысяч – для отправки за рубеж.
Теперь японцы посчитали, что простои заводов из-за нехватки деталей приведут к недовыпуску примерно 100 тысяч машин.
Так, в мае на несколько дней будут остановлены конвейеры, с которых сходят модели Corolla, RAV4, C-HR и Prius, а также премиальные автомобили Lexus IS, NX, UX и LS.
Ранее стало известно, что сразу несколько крупных автокомпаний были вынуждены приостановить производство из-за новой вспышки COVID-19 в Китае, что привело к дефициту комплектующих.
К примеру, помимо Toyota, ограничительные меры повлияли на объемы выпуска Volkswagen, Mazda, General Motors и Tesla.
Экономическая правда
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